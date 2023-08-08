https://news.day.az/politics/1587806.html Керим Велиев встретился с начальником разведки Генштаба Турции
Керим Велиев встретился с начальником разведки Генштаба Турции
8 августа первый заместитель министра обороны Азербайджанской Республики - начальник Генерального штаба Азербайджанской Армии генерал-полковник Керим Велиев встретился с находящейся в нашей стране делегацией во главе с начальником разведки Генерального штаба Турецкой Республики генерал-полковником Исмаилом Гюнайдыном.
Как сообщили Day.Az в Минобороны, стороны особо отметили развитие взаимодействия между армиями двух стран и сотрудничества в области военной разведки.
На встрече были обсуждены перспективы развития военного сотрудничества между двумя братскими странами и ряд других вопросов, представляющих взаимный интерес.
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