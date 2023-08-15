https://news.day.az/politics/1589719.html Армянские жители Карабаха беспрепятственно пересекают ППП "Лачин" - ВИДЕО
Армянские жители Карабаха беспрепятственно пересекают ППП "Лачин" - ВИДЕО
Армянские жители Карабаха беспрепятственно пересекают погранично-пропускной пункт "Лачин".
Как сообщает во вторник Day.Az, для этого, как можно наблюдать на видеокадрах, созданы все необходимые условия.
Предлагаем вниманию читателей данные видеокадры.
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