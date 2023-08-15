Армянские жители Карабаха беспрепятственно пересекают ППП "Лачин"

Армянские жители Карабаха беспрепятственно пересекают погранично-пропускной пункт "Лачин".

Как сообщает во вторник Day.Az, для этого, как можно наблюдать на видеокадрах, созданы все необходимые условия.

Предлагаем вниманию читателей данные видеокадры.