Величие Президента Ильхама Алиева и трусость "Манвела" Макрона

Автор: Акпер Гасанов

Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву исполнилось 62 года. В свой день рождения глава нашего государства в Агдамском районе. Президент Азербайджана и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии сдачи в эксплуатацию в Агдамском районе после ремонтно-восстановительных работ Хачинчайского водохранилища, заложили фундамент села Салахлы Кенгерли и села Гияслы Агдамского района.

Они приняли участие в церемонии закладки фундамента Агдамского городского центрального парка, а также в открытии 110/35/10-киловольтной узловой подстанции "Агдам" Открытого акционерного общества "AзерЭнержи". Плюс, они заложили фундамент пятого жилого комплекса, который будет построен в городе Агдам. Одним словом, в день своего рождения Президент Азербайджана снова доказал, сколь важны для него интересы государства и народа- настоящее и будущее.

Именно этому, решению всех важнейших задач, стоящих перед Азербайджаном, он посвятил всю свою жизнь. За что и пользуется невероятной любовью, уважением среди граждан страны, среди азербайджанцев всего мира, среди руководителей самых разных государств. И совершенно ожидаемо было то, что президенты и премьер-министры огромного числа стран мира поздравили Президента Азербайджана Ильхама Алиева с днем рождения.

Главу нашего государства поздравили председатель КНР Си Цзиньпин, президент братской Турции Реджеп Тейип Эрдоган, президент России Владимир Путин, президент Украины Владимир Зеленский, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Болгарии Румен Радев, президент Сербии Александр Вучич, президент Молдовы Майя Санду.

При этом уже есть поздравления от имени генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества Чжан Мина, от генерального секретаря Организации тюркских государств Кубанычбека Омуралиева, от генерального директора ИСЕСКО Салима бин Мухаммеда аль-Малика. Более того, даже бывшие азербайджанские оппозиционеры, ныне являющиеся лидерами разных партий, а также оппозиционно настроенные прежде деятели культуры и общественные деятели, выступают ныне в поддержку Президента Ильхама Алиева.

Но и это еще не все. Главу нашего государства поздравили и этнические армяне, проживающие в разных странах мира. Они желали Президенту Азербайджана всего наилучшего, благодарили за освобождение армянских военнопленных, подчеркивали заслуги Ильхама Алиева перед нашей страной. И это была констатация очевидного. Действительно, Президент Азербайджана Ильхам Алиев уже вписал свое имя в новейшую историю не только нашей страны и Южного Кавказа, но и всего мира.

Он доказал, что один может быть в поле воином, если речь идет о Личности, которая обладает стратегическим мышлением, ставит во главу угла национальные интересы своей страны, обладает, смелостью и принципиальностью в их отстаивании. Каково это, пытаться противостоять Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, прекрасно знает глава французского государства Эммануэль Макрон. Да, тот самый, что имеет ныне рекордно низкий рейтинг в своей стране и умудрился провалиться во многих направлениях внешней политики.

Провалы Макрона объясняются легко и просто- он всегда любил и любит "себя в искусстве". Это популист, который игнорирует национальные интересы Франции, принося их в жертву своим капризам, ошибкам, провалам. Так было и в случае ставки Макрона на Армению в регионе Южного Кавказа. Интересы Франции кричат о том, что Париж должен быть заинтересован в сохранении если недружественных, то хотя бы ровных отношений с Азербайджаном- безусловным региональным лидером.

Но, на практике мы увидели, что для Макрона важнее аплодисменты от армянской диаспоры Франции, которая называет его "Манвелом", чем интересы страны. Но и стараясь поддержать РА, Макрон ничего не добился. Азербайджан полностью восстановил свою территориальную целостность, Президент Азербайджана Ильхам Алиев поднял государственный флаг нашей страны в Ханкенди, понаблюдал за историческим футбольным матчем в этом освобожденном городе.

Глава нашего государства выстроил блестящую концепцию восстановления всех освобожденных территорий Азербайджана и успешно ее реализует, вызывая восторг и уважения у президентов и премьер-министров огромного числа стран мира. А Макрону остается лишь наблюдать за всем происходящим со стороны. И вовсе не удивительно, что он не нашел в себе мужества и такта позвонить с поздравлениями в адрес Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Это было признание слабости Макрона, его политической трусости. По сути, он вновь признал свое поражение перед главой нашего государства. Оказалось, что у армян из разных стран мира больше способности мыслить категориями нынешних реалий и будущего, чем у президента Франции. И это не проблема Макрона. Это настоящая беда большой европейской страны, во главе которой по иронии судьбы находится такой мелкий временщик, как "Манвел" Макрон.