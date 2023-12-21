Пришел, увидел, победил: плоды стратегии Президента Ильхама Алиева

Автор: Акпер Гасанов

"Независимо от результатов сегодняшнего матча, победитель известен. Победителем являются азербайджанский народ, Азербайджанское государство. Встреча "Карабаха" и Центрального спортивного клуба армии в сегодняшнем матче, конечно, имеет большое символическое значение. Единство Карабаха-Армии-Народа является главным источником нашей Победы", -заявил сегодня Президент Ильхам Алиев 21 декабря во время выступления перед матчем между "Карабахом" (Агдам) и MOİK (Баку) в 1/8 финала Кубка Азербайджана по футболу на стадионе Ханкенди.

Как видим, глава государства ни словом не обмолвился о своей личной, исторической заслуге в достижении великой Победы. А ведь в реальности, это выстроенная еще общенациональным лидером азербайджанского народа Гейдаром Алиевым стратегия Победы, была реализованы именно им- действующим главой нашего государства, Верховным Главнокомандующим Ильхамом Алиевым.

"Мы вернемся в Карабах, обязательно вернемся, на это нужно время"., утверждал общенациональный лидер азербайджанского народа Гейдар Алиев. А еще, он обещал , что начатые им дела завершит Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Так оно и произошло. И сегодня флаг Азербайджана развевается над всей территорией нашей Родины. И, что самое важное во всей этой истории реализации великой Победы, так это уверенность в ее неизбежности со стороны действующего главы нашего государства.

"Позиция Азербайджана справедлива, время работает на нас, и международное право на нашей стороне. Чем раньше другая сторона поймет это, тем лучше для нее", эти слова он произнес 23 января 2004 года , во время встречи во Французском институте международных отношений.Да, это было почти 20 лет тому назад! Кто тогда, в январе 2004 года, мог уверенно заявить, что Азербайджан полностью восстановит свою территориальную целостность? Положа руку на сердце, таких было очень мало.

Я помню события тех лет. Это были годы, когда Азербайджан только становился на путь превращения безусловного экономического, политического, военного лидера региона. У власти в Армении находился "карабахский клан" во главе с Робертом Кочаряном и Сержем Саргсяном. Они осознанно и цинично игнорировали международное право, резолюции Совета Безопасности ООН, они имитировали участие в переговорном процессе.

И все это происходило при молчаливой поддержке со стороны стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Они никак не осудили официальный Ереван за проводимую им политику оккупации и удерживания 20% территорий Азербайджана. Это и была скрытая поддержка оккупационной политики РА. Тем весомее, грандиознее наша великая Победа.

Не знаю, смогли ли понаблюдать за ходом сегодняшнего матча находящиеся в бакинском СИЗО бывшие лидеры карабахской хунты. Не знаю, смотрел ли за этой игрой премьер-министр РА Никол Пашинян и все те армяне, что до сих пор мечтают о "реванше". Не знаю, увидели ли этот матч президент Франции Эммануэль Макрон, мэр Парижа Анн Идальго и многие иные французские политики разного пошиба. Интересно было бы за ними понаблюдать в этот момент.

Как, собственно говоря, из за всеми иными трубадурами и трубадураками, включая американских конгрессменов и сенаторов, а также т депутатов Европарламента , ангажированных журналистов из разных стран мира, что сделали капитал на тиражировании армянских мифов.Но совершенно понятно, что они все сейчас чувствуют. Это бессилие перед новой реальностью.

Ведь, Азербайджан стал первым государством в мире, которое доказало, что можно и нужно возвращать оккупированные врагом территории военным путем, выстроив многолетнюю, грамотную стратегию развития. В результате чего была одержана историческая Победа в 44-дневной войне. В результате чего была блестяще проведена антитеррористическая операция в Карабахском экономическом регионе Азербайджана.И сегодняшний исторический футбольный матч в Ханкенди- тоже результат блестяще реализованной Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым стратегии Победы.

Те счастливчики, что побывали на сегодняшнем матче, навсегда оставят у себя билеты на эту игру. Они будут показывать их своим внукам. Они будут рассказывать о том, каким был этот исторический день, в малейших деталях. Они расскажут и о великой роли Президента Азербайджана Ильхама Алиева в том, как сделать явью то, что казалось несбыточной мечтой.

А ведь этот процесс продолжается. Через несколько месяцев в городе Агдам начнет заново отстраиваться стадион "Имарет". Да, футбольный клуб "Карабах" , который давно уже громко заявил о себе на весь мир, наконец-то будет проводить матчи на своем стадионе, в своем родном, освобожденном Агдаме. И это будет еще одна мечта, ставшая явью.

Сколько всего уже было сделано, делается и будет сделано Президентом Ильхамом Алиевым?! Вряд ли найдется второй политический деятель, который может записать себе в актив такое большое количество великих, исторических Побед. И именно поэтому он пользуется огромным авторитетом в мире. А главное- именно поэтому он так любим, уважаем в Азербайджане. Которому всегда верно служил и служит, который он беззаветно и преданно любит, делая порой невозможное реальным.