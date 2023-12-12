О прежних, нынешних и будущих Победах Президента Азербайджана Ильхама Алиева

Автор: Акпер Гасанов

Кандидатом от правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) на внеочередных президентских выборах станет действующий глава нашего государства Ильхам Алиев. И есть, безусловно, глубокий символизм в том, что решение об этом было объявлено в день памяти политического деятеля мирового уровня, общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

Тогда, 20 лет назад, Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву не было и 42 лет- юный по меркам большой политики возраст. При этом, к тому времени, Ильхам Алиев уже прошел большой жизненный путь, получил столь громадный опыт, коего многие политики не обретают за всю прожитую жизнь. Он успел побывать и президентом Национального олимпийского комитета Азербайджана, и депутатом Милли Меджлиса, и главой азербайджанской делегации в ПАСЕ, и первым вице-президентом "SOCAR".

То есть, он уже досконально знал, что из себя представляет мировая спортивная, политическая, экономическая элиты. Он был знаком с ее лицевой и оборотной стороной. И это был тот багаж знаний, коим не обладают многие нынешние руководители разных стран, пришедшие в большую политику совершенно случайно, не подготовлено. Ильхам Алиев же является одним из самых подготовленных к любым перипетиям политическим деятелем.

Ведь он, что самое главное, прошел школу великого Гейдара Алиева. Эта школа стоит выше всех возможных университетов, институтов. Это школа жизни, школа практического знакомства с тем, как нужно отстаивать национальные интересы Азербайджана. Великий Гейдар Алиев был блестящим мастером большой политической игры, перед которым пасовали самые известные личности.

В частности, по воспоминанию российского тележурналиста Андрея Караулова, Гейдар Алиев сумел привести блестящие аргументы "железной леди" Маргарет Тэтчер, когда она предложила нашему общенациональному лидеру оставить решение армяно-азербайджанского конфликта будущим поколениям. Гейдар Алиев напомнил ей о том, как повела себя Великобритания, отправившая за тысячу миль армаду военных кораблей на Фолклендские острова. Баронессе Тэтчер просто нечем было возразить.

Годы спустя мы все увидели, как в такой же блестящей манере действующий Президент Азербайджана деклассировал премьер-министра РА Никола Пашиняна в ходе любых дебатов. Мы увидели, как Ильхам Алиев блестяще отвечал в ходе 44-дневной войны на провокационные вопросы журналистов ведущих мировых СМИ. А главное- мы увидели, как Президент Азербайджана, Верховный Главнокомандующий Ильхам Алиев добился великой Победы.

Это была Победа не только над Арменией и карабахскими сепаратистами, но и над мировым армянством и его покровителями в разных странах мира. Эта Победа доказала ошибочность позиции стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, настаивавших на том, что армяно-азербайджанский конфликт не имеет военного решения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев доказал, что этот конфликт можно и нужно было решать только военным путем.

И я прекрасно помню, что 8 ноября 2020 года, выступая в Шехидляр хиябаны с обращением к народу, Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил об освобождении города Шуша. "Сегодня я также посетил могилу великого лидера Гейдара Алиева, склонил голову перед его памятью. Сказал про себя, что я - счастливый человек, потому что выполнил завещание отца. Мы освободили Шушу! Это - великая Победа! Сегодня души наших шехидов, душа великого лидера возрадовались! Поздравляем, Азербайджан! Поздравляем, азербайджанцы мира!.. Дорогая Шуша, ты свободна! Дорогая Шуша, мы вернулись! Дорогая Шуша, мы возродим тебя!", - сказал тогда глава нашего государства.

Да, именно с его именем навсегда будет связано освобождение 20% территорий Азербайджана от армянской оккупации, в реализации того, что казалось несбыточной мечтой. С его же именем связано возрождение Карабаха, возвращение в родные края тех, кто более четверти века пребывал в статусе вынужденного переселенца. С его именем связаны грандиозные военные, дипломатические Победы Азербайджана.

Победы прежние, нынешние, будущие. Да, Азербайджан уже является признанным лидером Южного Кавказа и единственным государством, которое смогла решить конфликт, считавшийся "замороженным". Азербайджан инициирует и реализовывает проекты, которые приносят пользу не только Южному Кавказу, но и всему миру. Причем, порой наша страна делает это вопреки планам США и иных держав. Это возможно благодаря принципиальности, блестяще продуманной стратегии, патриотизму Президента Ильхама Алиева.

Он сделал Азербайджан важнейшим, с точки зрения обеспечения энергетической безопасности, партнером ЕС. Благодаря ему, Азербайджан пользуется непререкаемым авторитетом в огромном количестве государств мира, в организациях, в которых наша страна состоит. Более того, даже в таких организациях, как ОДКБ и ЕАЭС, где наша страна не членствует, авторитет Азербайджана выше, чему и Армении, которая там состоит.

Да, Азербайджан имеет показательно прекрасные отношения и с Россией и с Украиной, официальный Баку наладил отношения и с Израилем и с Ираном, и с исламскими, и с христианскими государствами. Все это - плоды огромной работы главы нашего государства, Ильхама Алиева, который приведет Азербайджан к еще большему процветанию в свой следующий президентский срок.