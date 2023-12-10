Череда исторических прорывов: плоды стратегии Президента Ильхама Алиева

Автор: Акпер Гасанов

Сегодня в сербском городе Ниш состоялась церемония открытия газового интерконнектора Сербия-Болгария, участие в котором принял Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Но начать текст я хочу с напоминания о заявлении, которое сделал на состоявшихся в третьей декаде ноября переговорах с главой нашего государства госминистр Великобритании по делам Европы и Северной Америки Лео Докерти.

Он тогда подчеркнул, что Азербайджан является не только важным поставщиком энергоносителей в Европу, но также важной и ответственной страной Южного Кавказа, и без Азербайджана не было бы мира и безопасности в Европе.И это тоже- сущая правда. Азербайджан является ведущим государством региона, реализующим проекты, пользу от которых ощущают далеко за пределами Южного Кавказа.

Что доказало и сегодняшнее мероприятие в городе Ниш. Как справедливо отметил Президент Азербайджана, это не только проект , который может внести большой вклад в энергетическую безопасность Сербии и Болгарии, но и прекрасная иллюстрация того, что география экспорта азербайджанского газа еще больше расширяется. Подробно обо всем этом рассказал в своем выступлении Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

" В настоящее время мы экспортируем наш природный газ в восемь стран, Сербия - девятая страна. Семь из этих девяти стран являются европейскими странами, и, естественно, сегодняшняя церемония - начало деятельности интерконнектора - внесет важный вклад и в энергетическую безопасность Европы", подчеркнул глава нашего государства. И это - огромное достижение нашей страны- небольшой по размерам, но очень большой по влиянию. Причем, не только в регионе Южного Кавказа.

В этой связи напомню заявление, которое сделал недавно министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто, выступая на церемонии закладки фундамента в селе Солтанлы Джебраильского района. Он напомнил, что 13 лет назад страны Европы подвергли жесткой критике премьер-министра Венгрии за его визит в Азербайджан. "Сегодня они стоят в очереди, чтобы сфотографироваться с Президентом Азербайджана и тем самым обеспечить поставки природного газа в Европу. Однако дружба Венгрии с Азербайджаном не была основана на поставках газа", - сказал Сийярто.

И это правда. Президент Азербайджана Ильхам Алиев доказал , что является политическим деятелем мирового масштаба, который способен достигать всех поставленных целей, даже если приходится преодолевать сопротивление ведущих мировых держав. Так, к примеру, было , когда наша страна доказала , что армяно-азербайджанский конфликт имеет военное решение.

А ведь страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ , преследуя свои цели, не только отрицали такую возможность. но и всячески препятствовали ее реализации. Они пытались помешать восстановлению территориальной целостности Азербайджана, торжеству международного права. Они не учли главного- у руля нашего государства находится Президент Ильхам Алиев. Который блестяще отстаивает национальные интересы Азербайджана, превращая в реальность то, что совсем недавно казалось не реальным.

Глава нашего государства очень сильно выделяется на фоне остальных политиков, возглавляющих разные страны мира именно тем, что всегда отвечает за выссказанные обещания. К примеру, в прошлом году между Европейским Союзом и Азербайджаном был подписан Меморандум о взаимопонимании по стратегическому партнерству в энергетической сфере, и он выполняется.

"Согласно этому меморандуму, Азербайджан к 2027 году должен удвоить объем газа, поставляемого в Европу. Цифры уже показывают, что мы уверенно идем к этой цели. В 2021 году наш экспорт газа в Европу составил чуть более 8 миллиардов кубометров, в этом году он достигнет около 12 миллиардов кубометров", заявил сегодня глава нашего государства.И все его действия , все победы, которые одержаны Азербайджаном под его руководством, увеличивают доверие к нашей стране в мире, увеличивают ее авторитет.

И вот, принято решение о то, что Баку станет местом проведения 29-ой Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29). Группа восточноевропейских стран выбрала Баку, столицу Азербайджана, для проведения переговоров по климату COP29 в следующем году. В следующем году , я уверен, в Баку слетятся руководители около двухсот стран мира. И это будет очередной, грандиозный то огромный успех нашего государства, во главе которого стоит Президент Ильхам Алиев.