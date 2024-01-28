Ереван предложил Баку подписать пакт о ненападении
Армения предложила Азербайджану подписать пакт о ненападении, если процесс подписания мирного договора затянется. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в выступлении, посвященном Дню армии, передает Day.Az.
"Мы предложили Азербайджану ввести механизм взаимного контроля над вооружениями. Также было предложено подписать пакт о ненападении, если окажется, что подписание мирного договора займет больше времени, чем ожидалось", - сказал Пашинян.
Он также отметил, что Армения привержена мирной повестке дня и не отступит от нее.
Отметим, что переговоры по мирному договору проводятся посредством прямых встреч.
В начале января Азербайджан получил очередной пакет предложений по мирному договору с Арменией.
В настоящее время азербайджанская сторона осуществляет свою внутреннюю работу по данному пакету в соответствии с процедурой.
Как ранее сказал глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов, в ближайшие недели Азербайджан представит ответ Армении.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре