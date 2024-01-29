Представители БДИПЧ/ОБСЕ наблюдали за подготовкой к президентским выборам в Бейлагане

54 562 избирателей, зарегистрированных в Бейлаганском избирательном округе № 83, смогут воспользоваться правом голоса на 59 избирательных участках.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на сайт Secki-2024.az, об этом заявил председатель окружной избирательной комиссии (ОИК) Закир Валишов.

Председатель ОИК заявил, что 2 354 избирателя впервые смогут воспользоваться правом голоса. В округе зарегистрировано три избирателя старше ста лет. Самым возрастным избирателем является 108-летняя Мулуха Исмайлова.

Закир Валишов отметил, что в целях обеспечения избирательных прав лиц с физическими ограничениями на 26 избирательных участках установлены пандусы.

"Проводится соответствующая работа по организации президентских выборов в соответствии с прозрачными и демократическими принципами. На всех избирательных участках установлены агитационные доски. Была организована специальная охрана агитационных материалов. На семи избирательных участках установлены веб-камеры. По округу зарегистрировано 719 наблюдателей", - подчеркнул председатель.

Председатель ОИК сообщил, что за процессом подготовки к выборам в округе следили два наблюдателя Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ (БДИПЧ/ОБСЕ) - Евгений Логинов и Ларс Нихольм.

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