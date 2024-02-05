https://news.day.az/politics/1634520.html В Ханкенди изъято вооружение бежавших армян
В Ханкенди изъято вооружение бежавших армян
В городе Ханкенди обнаружено большое количество оружия и боеприпасов.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в МВД.
3 и 4 февраля сотрудники полиции изъяли в городе Ханкенди 2 автомата, 24 пистолета разных марок, 1 винтовку, 7 гранат, 5 запалов, 54 магазина, 1609 патронов различного калибра и другие боеприпасы.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре