В Ханкенди изъято вооружение бежавших армян

В городе Ханкенди обнаружено большое количество оружия и боеприпасов.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в МВД.

3 и 4 февраля сотрудники полиции изъяли в городе Ханкенди 2 автомата, 24 пистолета разных марок, 1 винтовку, 7 гранат, 5 запалов, 54 магазина, 1609 патронов различного калибра и другие боеприпасы.

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