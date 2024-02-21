МИД Азербайджана о задержании в Москве Кямиля Зейналлы

Вопрос по задержанию Кямиля Зейналлы в аэропорту Домодедово в Москве находится под контролем посольства Азербайджана в России.

Как сообщает Day.Az, об этом сказали в МИД Азербайджана.

В МИД сообщили, что Кямилю Зейналлы оказываются соответствующие консульские и юридические услуги.

Дополнительная информация будет предоставлена.

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