https://news.day.az/politics/1639023.html МИД Азербайджана о задержании в Москве Кямиля Зейналлы
МИД Азербайджана о задержании в Москве Кямиля Зейналлы
Вопрос по задержанию Кямиля Зейналлы в аэропорту Домодедово в Москве находится под контролем посольства Азербайджана в России.
Как сообщает Day.Az, об этом сказали в МИД Азербайджана.
В МИД сообщили, что Кямилю Зейналлы оказываются соответствующие консульские и юридические услуги.
Дополнительная информация будет предоставлена.
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