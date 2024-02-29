В Милли Меджлисе осудили предвзятый доклад Европарламента

Милли Меджлис (парламент) Азербайджана резко осуждает предвзятые, односторонние, пренебрежительные с точки зрения понятий международного права и справедливости положения ежегодного доклада "О реализации общей политики безопасности и обороны" Европейского парламента от 28 февраля, и выражает в связи с этим решительный протест.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в заявлении Милли Меджлиса.

Было отмечено, что последовательный на протяжении многих лет отказ европейских структур, в частности, Европейского парламента, от дачи политико-правовой оценки факту 30-летней оккупации азербайджанских земель Арменией, совершению ею Ходжалинского геноцида, стал обычным явлением с точки зрения избирательного и основанного на двойных стандартах подхода этих кругов. Но похоже, что Европарламент намерен продолжать настойчиво добиваться новых "достижений" в своем лицемерном и двуличном подходе к событиям в регионе Южного Кавказа. Европейские политики, стремясь заработать "политический капитал" и делая заявления, не служащие миру и стабильности, настойчивы в том, чтобы продолжать быть инструментом в руках определенных кругов.

"Ряд моментов, отраженных в ежегодном докладе Европарламента, дает основания говорить именно об этом. При ознакомлении с некоторыми положениями доклада, которые совпадают с официальными заявлениями Армении, становится ясно, что он был подготовлен под влиянием и под диктовку армянского лобби. Это также показывает, что азербайджанофобское и исламофобское мышление, шовинистическая и расистская идеология в Европейском парламенте все больше крепнут", - говорится в заявлении.

Отмечено, что явно прослеживается открытая конкуренция Европейского парламента в этом вопросе с Парламентской ассамблеей Совета Европы. Данный доклад Европарламента не только искажает существующие реалии в регионе Южного Кавказа, но и носит достаточно опасный характер с точки зрения текущих процессов, которые почему-то намеренно игнорируются Европейским парламентом. Высказывания, содержащиеся в докладе, о необходимости вооружения Армении, четко отражают намерение обострить ситуацию в регионе, препятствовать мирному процессу. Европейский парламент явно перенял антиазербайджанскую политику Франции.

"Европарламенту следует понять, что, как и ранее принятые предвзятые резолюции, этот доклад не имеет для Азербайджана никакого значения. Территориальная целостность и суверенитет Азербайджана не могут быть поставлены под сомнение. Никто не может оказывать давление на Азербайджан. Под руководством Президента Ильхама Алиева наша страна уже вступила в новую эру развития. Для сильного и решительного Азербайджана, который восстанавливает свои освобожденные от оккупации территории, возвращает вынужденных переселенцев на родные земли, этот период также включает в себя сотрудничество и партнерство на международном уровне, основанное на мире, справедливости, честности и искренности. А "принципы", которыми руководствуется Европейский парламент, однозначно отвергаются Азербайджаном. Милли Меджлис Азербайджанской Республики решительно осуждает намерение Европейского парламента нанести удар по усилиям, направленным на обеспечение мира и стабильности в регионе, и рекомендует прекратить заниматься такими никчемными провокациями, а переключиться на серьезные и неотложные вопросы, волнующие Европу", - говорится в заявлении.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!