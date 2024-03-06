Завершился визит Михаила Мишустина в Азербайджан

6 марта завершился визит председателя Правительства Российской Федерации Михаила Мишустина в Азербайджанскую Республику.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги обеих стран, в честь гостя был выстроен почетный караул.

Председателя Правительства России провожали заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев, заместитель министра иностранных дел Эльнур Мамедов, посол нашей страны в России Полад Бюльбюльоглу, посол России в Азербайджане Михаил Евдокимов и другие официальные лица.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!