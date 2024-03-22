Армяне покидают оккупированные села Газахского района

После того, как 18 марта Никол Пашинян встретился с жителями Тавуша (Товузгала - ред), жители приграничных сел Ноемберянского района покидают эти села.

Как передает Day.Az, об этом армянским СМИ заявил журналист Оскан Саркисян.

"Две из трех поселившихся в Воскепаре (Аскипара - ред.) семей из Карабаха уехали отсюда. Из 12 семей, проживающих в Воскеване (Хошкотан - ред.), четыре готовятся покинуть село и поселиться в Араратской долине, либо других районах Армении.

Большинство большегрузных машин, привозящих товары в Армению, теперь едут из Баграташена (Ланбали - ред.) в Ереван, к границе Армении не по трассе Баганис - Воскепар (Баганис Айрым - Аскипара - ред.), а по дороге Алаверди. Большинство грузовиков, проезжающих через Ноемберян, предпочитают трассе, проходящей через пограничную полосу, объездную дорогу Баганис - Воскепар", - отметил О.Саркисян.

Напомним, что в начале 1990-х годов армяне захватили 8 сел на азербайджанской территории. Из них 4 села находятся непосредственно на территории Газахского района: Баганис Айрым, Ашагы Аскипара, Хейримлы и Гызылгаджылы.

Еще три села - это анклавы, окруженные территорией Армении - Юхары Аскипара, Софулу и Бархударлы.

Еще один анклав - Кярки, что на границе Армении с Нахчываном.

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