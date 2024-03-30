https://news.day.az/politics/1648261.html В Ханкенди найдено оставленное армянами оружие и боеприпасы
В Ханкенди найдено оставленное армянами оружие и боеприпасы
В результате проведенных полицейскими мероприятий 29 марта на территории города Ханкенди было обнаружено 5 автоматов, 2 пистолета, 1 винтовка, 11 гранат, 8 запалов, 19 патронов.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, также были найдены и изъяты 4263 патрона и другие боеприпасы.
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