В Ханкенди найдено оставленное армянами оружие и боеприпасы

В результате проведенных полицейскими мероприятий 29 марта на территории города Ханкенди было обнаружено 5 автоматов, 2 пистолета, 1 винтовка, 11 гранат, 8 запалов, 19 патронов.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, также были найдены и изъяты 4263 патрона и другие боеприпасы.

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