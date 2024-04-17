Армяне, не границу надо укреплять, а мирный договор подписывать!

Автор: Байрам Эльшадов

В последние дни в ряде СМИ появились подробности документа, в котором описываются некоторые договоренности, достигнутые в рамках трехсторонней встречи между госсекретарем США Энтони Блинкеном, армянским премьером Николом Пашиняном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. В распространившихся документах указываются подробности будущего военно-технического и консультационного сотрудничества между западными странами и Арменией.

В документе обращают на себя внимание два момента. Во первых, США говорят о поддержке усилий по обеспечению безопасности на границе. Самое интересное то, что речь идет о границе между Арменией и Ираном. Это указывает на стратегические интересы и приоритеты в отношениях между Вашингтоном и Ереваном. Как мы и писали много месяцев назад, Армения постепенно трансформируется в антииранский центр прям на минимальном удалении от Тегерана.

Для Ирана, конечно же, это должно стать серьезным вызовом и экзистенциональной проблемой. Ведь США намереваются использовать Армению как плацдарм для сбора информации и проведения подрывной деятельности против Ирана. Таким образом, США сжимает кольцо вокруг Ирана, оставляя все меньше государств вокруг него, с которыми Иран сможет строить какие-либо отношения. Целью таких действий является продолжение политики изоляции Тегерана и ограничения торговых возможностей для ухудшения экономики Ирана.

Вопреки целям и действиям США, Иран продолжает занимать выжидательную позицию. Даже несмотря на заявления советника Верховного лидера Ирана по международным делам Али Акбара Велаяти, который открыто говорил о ранее согласованном решении, о незаконном вмешательстве в дела Кавказского региона. Говоря о трехсторонней встрече в Брюсселе он охарактеризовал ее следующими словами: "Такое поведение указывает на то, что эта группа стран хочет вызвать рост напряженности и сочиняет предлог для военного присутствия засчет безопасности и независимости стран региона", - отметил советник Верховного лидера Ирана.

И если в сентябре мы предупреждали о такой траектории развития событий, то последние события показывают, что такой прогноз был оправдан и в будущем стоит ожидать большей волатильности в регионе благодаря вмешательству внешних сил.

Вторая часть документа больше касается интересов ЕС и затрагивает механизмы обеспечения безопасности на границе. Главным пунктом можно отметить то, что ЕС отмечает свою поддержку решению армянского правительства о выводе пограничной службы ФСБ РФ из Ереванского аэропорта, с армяно-иранской границы и прочих пограничных пунктов. Причины радости ЕС очевидны, ведь сегодня Россия является главным геополитическим соперником блока. А решение армянского правительства полностью отвечает интересам Европейского Союза. Опять же, можно заметить, что и в части документа, посвященного ЕС, речь идет о России и Иране, что показывает синхронизацию взглядов ЕС и США по геополитическим вопросам.

Если сложить эти два пункта воедино, то можно сделать вывод о том, что Армения становится инструментом для распространения влияния западных стран в новых регионах. Для стран запада это важно учитывая то, что политическая слабость и неопределенность Армении позволяет США и странам ЕС воспользоваться ситуацией для одновременного ослабления позиций России и Ирана. Такой подход позволяет западым странам стать более влиятельными в международной политике, одновременно ослабляя их конкурентов.

Проблема для Армении заключается в том, что она лишается политического суверенитета. Ереван не сможет принимать политические и экономические решения в контексте своих интересов и вынужден будет учитывать интересы западных стран. Постоянная оглядка на западные столицы станет новой и главной движущей силой во внешней политике Армении.

Что касается упоминаний об Азербайджане, то в документе можно найти один такой пункт - Европа обещает Армении помочь укрепить границу с Азербайджаном. Речь шла об укреплении границы путем финансирования строительства инженерных укреплений. И такой подход европейских стран, конечно, разочаровывает. Ведь достижение мира в регионе возможно только после подписания мирного договора. А выделение денег на стротельство инженерных сооружений, колючей проволоки и прочих мер безопасности не является серьезным подходом к делу.

Подписание мирного договора откроет путь для пост-конфликтного построения мира, включая транспортные и экономические отношения, что является функциональной схемой будущего развития региона. А помощь в возведении фортификаций и аналогичных сооружений является лишь тратой средств налогоплательщиков и не даст никаких преимуществ Армении. С другой стороны, общий анализ документа показывает, что интересы Армении, как и ее долгосрочное развитие, изначально не интересовало ни США, ни ЕС.