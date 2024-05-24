В Центре Гейдара Алиева открылась выставка "Линии невидимого"

В Центре Гейдара Алиева в рамках еще одного проекта начали экспонироваться великолепные образцы скульптуры.

Как сообщает в пятницу Day.Az, 23 мая в Центре открылась персональная выставка итальянского скульптора Джанфранко Меджато.

На выставке "Линии невидимого", которая продлится до 26 октября, представлено около 40 произведений автора.

Перед церемонией открытия скульптор Джанфранко Меджато сказал журналистам, что испытывает чувство удовлетворения от того, что его работы демонстрируются в Центре Гейдара Алиева. Скульптор отметил, что это место олицетворяет для него бесконечность. Он также упомянул, что на создание некоторых своих работ его вдохновило здание Центра.

"Выставление моих работ именно в этом пространстве стало для меня стимулом. Также хочу отметить, что 19 произведений, представленных на экспозиции, представлены публике впервые", - добавил Джанфранко Меджато.

"Прорастание" ("Germination"), "Квантовое дыхание" ("Quantum Breath"), "Мистраль" ("Mistral"), "Наука и знания" ("Science and Knowledge"), "Пробуждение" ("Awakening"), "Творение" ("Creation") и другие произведения, созданные для бакинской выставки, вызовут большой интерес у зрителя.

Экспозиция развернута в парковой зоне Центра, фойе и выставочном зале. Скульптура под названием "Прорастание" ("Germination") высотой 6 метров, которая будет расположена перед Центром, имеет особое значение. Она передает идею того, что "Все мы - листья одного дерева, клетки одного организма, части одного существа. Пока человечество не примет эти концепции единства и братства для устранения двойственного подхода, не будет ни мира, ни уважения к окружающей среде, которой мы принадлежим".

Открывая мероприятие, помощник Президента Азербайджанской Республики, директор Центра Гейдара Алиева Анар Алакбаров довел до внимания гостей, что в Центре в течение долгого времени представлены работы многих скульпторов. Он сказал, что работы, представленные на выставке, вызовут большой интерес у посетителей, и поблагодарил тех, кто способствовал созданию выставки, особенно господина Меджато, за чуткое отношение к этой работе.

Народный художник Фархад Халилов подчеркнул, что выставка создает уникальное сочетание со зданием Центра Гейдара Алиева.

"Когда произносится слово Италия, в сердцах многих людей возникают прекрасные, теплые чувства. Считаю, что у нас имеются родственные, схожие чувства", - сказал народный художник.

Джанфранко Меджато родился в 1963 году в Венеции, на родине Международной художественной выставки - Биеннале, которая считается мировой платформой в области современного искусства. Здесь же он учился скульптуре в Государственном институте искусств. Меджато начал выставлять свои работы с 16 лет. Художник придает своим скульптурам такую структуру, что эти произведения олицетворяют извилистый путь человека, стремящегося постичь себя и свой богатый внутренний мир.

Помимо Италии, произведения скульптора выставлялись в США, Германии, Австралии, Австрии, Бельгии, Объединенных Арабских Эмиратах, Великобритании, Китае, Дании, Франции, Индии, Швейцарии, Испании, Кувейте, Монако, Нидерландах, Португалии, России, Сингапуре, Украине и других странах. Его скульптуры украшают знаковые места разных стран.

Произведения Джанфранко Меджато также используются в сценической постановке. Декорации в опере Бизе "Кармен", поставленной когда-то в археологическом парке Сколациум в Италии, были созданы из скульптур, автором которых был Джанфранко Меджато. Художник был удостоен премии ICOMOS/ЮНЕСКО за умелое сочетание в своих скульптурных инсталляциях древности и современности, обладающих великолепной исполнительской силой и эстетической ценностью.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!