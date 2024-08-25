Проведение парламентских выборов в Азербайджане показывает решимость страны самостоятельно определять свою судьбу и не допускать иностранного вмешательства.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в статье главного редактора парижской интернет-газеты La Gazette du Caucase, известного французского журналиста Жан-Мишеля Брюна.

"Эти парламентские выборы имеют особое символическое значение для страны. Впервые голосование состоится на всей территории страны после почти 30-летней оккупации пятой части ее территории армянскими вооруженными силами. Власти Азербайджана уделяли приоритетное внимание восстановлению разрушенных городов и инфраструктуры - дорог, мостов, систем водоснабжения, - которые были превращены в руины. Эта реконструкция проводилась быстрыми темпами, и в последние месяцы первые бывшие переселенцы наконец-то смогли вернуться на свои земли и в новые дома в отстроенных городах.

Участие некогда оккупированного региона в политической жизни страны является настоящим символом вновь обретенного единства Азербайджана. Эта ситуация открывает путь к возвращению к нормальным отношениям и плодотворному сотрудничеству и, следовательно, к перспективам установления мира. Однако Южный Кавказ еще не полностью стабилизировался, отчасти из-за действий армянских националистов, которые провоцируют стычки на границе между двумя странами, и политики некоторых соседних и западных стран, которые хотят перевооружить Армению, чтобы сохранить плацдарм в этом геостратегически важном регионе", - пишет он.

Как справедливо отметил автор, этими выборами Азербайджан демонстрирует свою решимость быть хозяином своей судьбы и не поддаваться иностранному вмешательству. "Это позитивный пример для соседей Азербайджана".

"На международном уровне эти выборы имеют большое значение для страны, которая часто подвергается критике со стороны западных СМИ. Беспрецедентные усилия по мониторингу и присутствие многочисленных местных и международных наблюдателей, представляющих более 40 стран и почти 30 международных организаций, направлены на обеспечение справедливости процесса. Успешные выборы, наряду с ожидаемым успехом COP29, еще больше укрепят репутацию Азербайджана во всем мире", - сказал в заключение автор.