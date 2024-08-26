Странные понятия Макрона о свободе

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как Франция относится к свободе слова на самом деле.

Day.Az представляет публикацию:

Все, что происходит сейчас в отношении Павла Дурова во Франции, - еще одно шоу, показывающее, куда скатилась Франция усилиями Эмманюэля Макрона.



Французы так много говорят о свободе, а за решеткой - человек, пытающийся отстаивать свободу слова. А вот на недавней Олимпиаде только и говорили, что о свободе - правда, больше через призму ЛГБТ.



Что для Макрона тогда свобода? Мужики в бюстгальтерах и бородатые женщины?



А что будет, если ЛГБТ-сообщество начнет активно пользоваться Телеграмом? Мозг не взорвется, товарищ Макрон?



Автор карикатуры - HSF