Странные понятия Макрона о свободе
В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как Франция относится к свободе слова на самом деле.
Day.Az представляет публикацию:
Все, что происходит сейчас в отношении Павла Дурова во Франции, - еще одно шоу, показывающее, куда скатилась Франция усилиями Эмманюэля Макрона.
Французы так много говорят о свободе, а за решеткой - человек, пытающийся отстаивать свободу слова. А вот на недавней Олимпиаде только и говорили, что о свободе - правда, больше через призму ЛГБТ.
Что для Макрона тогда свобода? Мужики в бюстгальтерах и бородатые женщины?
А что будет, если ЛГБТ-сообщество начнет активно пользоваться Телеграмом? Мозг не взорвется, товарищ Макрон?
Автор карикатуры - HSF
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