https://news.day.az/politics/1705873.html Президент Монтенегро находится в Азербайджане для участия в СОР29 11 ноября Президент Республики Монтенегро Яков Милатович прибыл с визитом в Азербайджанскую Республику для участия в 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).
Президент Монтенегро находится в Азербайджане для участия в СОР29
11 ноября Президент Республики Монтенегро Яков Милатович прибыл с визитом в Азербайджанскую Республику для участия в 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).
Как сообщает Day.Az, в Международном аэропорту Гейдар Алиев Якова Милатовича встречали министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов и другие официальные лица.
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