Президент Монтенегро находится в Азербайджане для участия в СОР29

11 ноября Президент Республики Монтенегро Яков Милатович прибыл с визитом в Азербайджанскую Республику для участия в 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Как сообщает Day.Az, в Международном аэропорту Гейдар Алиев Якова Милатовича встречали министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов и другие официальные лица.