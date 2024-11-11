https://news.day.az/politics/1705966.html Администратор Программы развития ООН Ахим Штайнер находится с визитом в Азербайджане для участия в COP29 11 ноября администратор Программы развития Организации Объединенных Наций Ахим Штайнер прибыл с визитом в Азербайджанскую Республику для участия в 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
Администратор Программы развития ООН Ахим Штайнер находится с визитом в Азербайджане для участия в COP29
11 ноября администратор Программы развития Организации Объединенных Наций Ахим Штайнер прибыл с визитом в Азербайджанскую Республику для участия в 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре