Президент Мавритании находится с визитом в Азербайджане

Президент Исламской Республики Мавритания Мохамед ульд аш-Шейх аль-Газвани 12 ноября прибыл с визитом в Азербайджанскую Республику для участия в 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Международном аэропорту Гейдар Алиев гостя встречали заместитель министра труда и социальной защиты населения Азербайджана Вюсал Насирли и официальные лица.