Заснеженный Худаферинский мост

Худаферинский мост находится в Джебраильском районе и является древним памятником азербайджанского зодчества, связывает северный и южный берега реки Араз. Напомним, что в течение 27-и лет он находился под оккупацией армянских силовиков, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Сегодня же благодаря доблестной азербайджанской армии освободившей Джебраильский район от вражеской оккупации во время 44-дневной Отечественной войны мы представляем вашему вниманию кадры заснеженного Худаферинского моста.