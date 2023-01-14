https://news.day.az/popularblog/1528400.html Заснеженный Худаферинский мост - ФОТО
Заснеженный Худаферинский мост - ФОТО
Худаферинский мост находится в Джебраильском районе и является древним памятником азербайджанского зодчества, связывает северный и южный берега реки Араз. Напомним, что в течение 27-и лет он находился под оккупацией армянских силовиков, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Сегодня же благодаря доблестной азербайджанской армии освободившей Джебраильский район от вражеской оккупации во время 44-дневной Отечественной войны мы представляем вашему вниманию кадры заснеженного Худаферинского моста.
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