Корейская группа установила рекорд Гиннесса по числу просмотров в YouTube

YouTube-канал южнокорейской поп-группы BLACKPINK стал самым просматриваемым на видеохостинге среди музыкальных коллективов - это позволило им войти в Книгу рекордов Гиннесса. Об этом сообщает агентство "Ренхап".

По данным агентства, на 10 апреля общее число просмотров видео на канале группы превысило 30 миллиардов - BLACKPINK обошли канадского певца Джастина Бибера. Отмечается, что BLACKPINK установила рекорд Гиннесса в 21-й раз.

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