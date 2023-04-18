https://news.day.az/popularblog/1556654.html Корейская группа установила рекорд Гиннесса по числу просмотров в YouTube
Корейская группа установила рекорд Гиннесса по числу просмотров в YouTube
YouTube-канал южнокорейской поп-группы BLACKPINK стал самым просматриваемым на видеохостинге среди музыкальных коллективов - это позволило им войти в Книгу рекордов Гиннесса. Об этом сообщает агентство "Ренхап".
По данным агентства, на 10 апреля общее число просмотров видео на канале группы превысило 30 миллиардов - BLACKPINK обошли канадского певца Джастина Бибера. Отмечается, что BLACKPINK установила рекорд Гиннесса в 21-й раз.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре