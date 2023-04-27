Дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса показала первенца

Старшая дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса сообщила подписчикам, что несколько дней назад стала матерью. Радостной новостью Румер Уиллис поделилась в личном блоге в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.Ru.

34-летняя Румер Уиллис опубликовала в личном блоге первое фото новорожденной дочери и сообщила подписчикам, что родила в домашней обстановке.

"Луэтта Айли Томас Уиллис. Ты - настоящая магия. Родилась дома 18 апреля. Ты для нас больше, чем можно было мечтать", - подписала фотографию Румер Уиллис.

На публикацию Румер немедленно отреагировали ее мать Деми Мур и мачеха Эмма Хеминг.

"Настоящая любовь к этой маленькой птичке", - написала Деми Мур. На что Эмма Хеминг добавила: "Боже, мы так ее любим".

В декабре 2022 года Румер Уиллис объявила о том, что ждет первенца от солиста группы Vista Kicks Дерека Ричарда Томаса. Во время беременности Румер активно снималась в глянце и рекламных кампаниях различных брендов. В последние недели беременности Румер Уиллис стала новым амбассадором знаменитой марки одежды для будущих мам Bumpsuit, чьи комбинезоны для беременных в разное время носили Кайли Дженнер, Крисси Тейген и Софи Тернер.