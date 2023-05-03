Певица Алсу показала редкое семейное фото

Певица Алсу опубликовала в соцсетях редкое фото своих родителей.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.Ru, звезда также поделилась воспоминаниями из детства, отвечая на вопрос подписчика.

"Родители, конечно же, разговаривают на родном языке. В детстве помню ругались на татарском, чтобы мы, дети, не понимали. А мы что надо все равно понимали", - поделилась артистка.

Знаменитость родилась в татарском городе Бугульма, отец певицы - бизнесмен Ралиф Рафилович, а мать - архитектор Разия Исхаковна. Исполнительница росла в многодетной семье, у артистки три брата: единокровный Руслан Сафин и родные Марат и Ренард Сафины. Певица неоднократно говорила поклонникам, что дружна с ними и старается чаще встречаться.

Алсу с 2006 года замужем за бизнесменом Яном Абрамовым, супруги воспитывают троих детей. Их старшей дочери Сафине 16 лет, младшей Микелле 14 лет, а сыну Рафаэлю 6 лет. Артистка рассказывала, что у девочек мало свободного времени - они уделяют больше внимания учебе и практически в совершенстве знают китайский и французский языки. По словам звезды, Микелла пошла по ее стопам и увлеклась музыкой, а Сафине ближе точные науки, она планирует стать врачом.