Сальма Хайек и Пенелопа Крус показали лица без макияжа

Голливудские актрисы Пенелопа Крус и Сальма Хайек устроили фотосессию без макияжа. Снимками они поделились в социальных сетях.

56-летняя Сальма Хайек и 49-летняя Пенелопа Крус перед ежегодным Met Gala решили провести утро вместе. Актрисы вместе собирались на Бал и показывали все этапы преображения. Перед выходом на публику Сальме Хайек сделали уходовую маску и массаж тела. Пенелопа Крус в расслабленном образе общалась с подругой и тоже занималась сборами.

5 мая в Институте костюма Метрополитен-музея откроется масштабная выставка, посвященная французскому модельеру Карлу Лагерфельду - Karl Lagerfeld: A Line of Beauty. На выставке в Метрополитен музее посетителей будут ждать 150 экспонатов, созданных дизайнером для брендов. За несколько дней до открытия, 1 мая, прошел ежегодный бал Met Gala с такой же темой.

Еще в августе 2019 года WWD сообщил, что деятельность Карла Лагерфельда и ее влияние на модную индустрию может стать темой выставки 2022 года. Однако пандемия повлияла на выставочный календарь музея.