Блогерша полетела в Турцию, чтобы найти цвет волос своей мечты

Блогерша по имени Замзам сменила имидж в Турции и показала неожиданный результат. Соответствующие кадры она опубликовала в своем TikTok-аккаунте, который насчитывает более 102,1 тысячи подписчиков.

Как передает Day.Az, инфлюэнсерша с никнеймом zamybby рассказала, что уже дважды прибегала к окрашиванию волос, однако колористы не смогли добиться желаемого эффекта. В связи с этим юзерша съездила в другую страну, чтобы изменить и улучшить свой внешний вид. Сначала девушка продемонстрировала внешность до проведенной процедуры. В размещенном ролике видно, что несколько передних прядей Замзам были оранжево-коричневого цвета.

Затем героиня публикации показала результат работы мастера из Турции. В опубликованном видео юзерша предстала с темными волосами, часть которых приобрела у корней оттенок блонд. При этом концы локонов стали темно-коричневого цвета. "Вот что случилось с моими волосами", - заключила она.

Видео стало вирусным, набрав более 60 тысяч просмотров. Пользователи сети возмутились новым образом девушки, о чем написали в комментариях под постом. "Вам стоит найти юриста и подать на парикмахера жалобу", "У меня едва не случился сердечный приступ от увиденного", "Волосы дыбом", - написали они.