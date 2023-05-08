Популярный техноблогер показал iPhone 15 Ultra

На популярном YouTube-канале Unbox Therapy появилось видео, в котором ведущий показал макет iPhone 15 Ultra и сравнил его с iPhone 14 Pro Max, передает Day.Az.

В видео под названием "Это iPhone 15 Ultra" ведущий продемонстрировал дизайн устройства, выход которого ожидается осенью 2023 года. Этим видео блогер подтвердил многие ранние утечки. Например, в макете представлены обычные кнопки регулировки громкости вместо сенсорных. При этом фирменный переключатель режима звонка в новом iPhone все же будет заменен кнопкой, что также было продемонстрировано в видео.

Также при сравнении iPhone 15 Ultra и iPhone 14 Pro Max видно, что рамка вокруг экрана станет значительно тоньше, а также то, что новинка получит разъем USB Type-C вместо проприетарного порта Lightning.

Откуда у блогера появился макет устройства, до выхода которого еще остается как минимум четыре месяца, не сообщается. Однако автор заверил, что в будущем он покажет еще несколько прототипов - вероятно, другие модели линейки iPhone 15.