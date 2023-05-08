Известная российская актриса вынуждена голодать

О вынужденной экономии на еде сообщила в личном Instagram-аккаунте актриса Кристина Асмус. Она заявила, что вынуждена голодать из-за ремонта, передает Day.Az.

"Можете меня поздравить!!! Я. Начинаю. Ремонт... Из еды теперь максимум два кусочка колбаски. Экономим на всем, кроме идей!" - поделилась Асмус с подписчиками.

Актриса попросила опытных в вопросе ремонта фолловеров рассказать ей, где найти хорошие шторы, ковры, гардеробные и "тех, кто заборы делает". Юзеры посоветовали ей попросить помощи в ремонте у бывшего мужа и его коллеги, комика Павла Воли.