Женщина пленила змею пылесосом

Жительница австралийского штата Квинсленд засосала ядовитую змею пылесосом. Об этом в своем Facebook рассказал местный змеелов Дрю Годфри из организации Hervey Bay Snake Catchers, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru.

По его словам, перепуганная женщина вызвала его, заявив, что поймала пресмыкающееся столь необычным способом. Он разъяснил, что змеи являются охраняемым видом и обходиться с ними подобным образом незаконно и жестоко.

Когда Годфри приехал, то нашел в пылесборнике недавно вылупившегося детеныша коричневой демансии - малоопасного для людей, но тем не менее ядовитого местного эндемика. Эту змею часто путают с чрезвычайно опасной восточной коричневой змеей.

Змеелов рассказал, что его трижды кусали такие аспиды, и каждый раз это можно было сравнить с пчелиным укусом. Годфри выпустил не пострадавшую змею в ближайшем кустарнике, посочувствовав ее злоключениям.