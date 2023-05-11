Фитнес-блогерша поделилась секретами правильного режима тренировок

Фитнес-блогерша Эмма Апелль призвала соблюдать баланс между тренировками и обычной жизнью

Фитнес-блогерша Эмма Апелль раскрыла пользу временного отказа от тренировок для психологического здоровья. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram, передает Day.Az.

Спортсменка рассказала, что недавно отправилась в путешествию в Японию. В поездке она приняла решение меньше заниматься спортом, чтобы дать себе возможность восстановиться и получить наслаждение от отпуска. "Я ходила в спортзал всего несколько раз, когда была в отъезде, хотя я планировала не пропускать занятия. Но я чувствовала, что моему разуму нужен перерыв", - объяснила она.

Она отметила, что не ощущала никакой вины перед собой, и призвала подписчиков соблюдать баланс между физическими нагрузками и обычной жизнью. "Перерыв в тренировках - это тоже часть путешествия, и, возможно, это даже то, что вам нужно. Так что будьте добры к себе, слушайте свое тело и живите своей жизнью", - высказалась Апелль.