Названа цена за дипфейк-видео с любым человеком

Пользователи русскоязычных и международных форумов в даркнете предлагают создать дипфейк-видео с любым человеком за $20 тыс., а стоимость создания одной минуты составляет от $300. Об этом эксперты "Лаборатории Касперского" рассказали в своем блоге, передает Day.Az.

"Чаще всего предлагают услуги по созданию дипфейков для криптофрода. Речь идет о так называемых криптостримах или фальшивых розыгрышах криптовалют. Это популярная скам-схема, в рамках которой злоумышленники побуждают зрителей переводить им криптовалюту", - отметили специалисты.

По данным "Лаборатории Касперского", мошенники используют фейковые видео со знаменитостями или соединяют старые записи, чтобы запустить прямые трансляции на платформах социальных сетей с целью заманить жертву.

Продавцы в даркнете также предлагают услуги по созданию порнографических видео, а некоторые разрабатывают инструкции для генерации подобных роликов. По версии экспертов компании, такие дипфейки могут использоваться в том числе для преследования и шантажа.