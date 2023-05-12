https://news.day.az/popularblog/1563868.html Айгюн Кязымова представила клип на песню "Dəyməzmiş" - ФОТО - ВИДЕО
Айгюн Кязымова представила клип на песню "Dəyməzmiş" - ФОТО - ВИДЕО
Народная артистка Азербайджана Айгюн Кязымова представила в социальной сети видеоклип на композицию "Dəyməzmiş", сообщает Day.Az.
Автором слов и музыки песни, в которой дива отечественной эстрады рассказывает об отношениях, которые того не стоили, является Замиг Алиев.
Видео на песню "Dəyməzmiş" снял грузинский видеограф Джаба Ахоишвили. Ролик снят в черно-белом формате. Эстетика клипа привлекла внимание поклонников народной артистки и собрала множество восторженных отзывов.
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