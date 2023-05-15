Блогерша выбрала необычный наряд на свадьбу и удивила подписчиков

Блогерша (имя и фамилия неизвестны) из Австралии выбрала на свадьбу прозрачный наряд и удивила подписчиков. Соответствующая публикация появилась в ее TikTok-аккаунте.

На размещенных кадрах инфлюэнсерша с никнеймом ashley.raso предстала в длинном белом платье со шлейфом и без бретелей, сквозь которое просвечивалось нижнее белье. При этом женщина продемонстрировала глубокий вырез в области спины. Свой образ невеста дополнила прической с собранными волосами, макияжем в нейтральных тонах и небольшими серьгами.

По словам героини публикации, она всегда следила за модными тенденциями и всю жизнь мечтала пойти под венец в провокационном наряде. "Этот образ превзошел все мои ожидания", - рассказала она.

Подписчики, в свою очередь, неоднозначно оценили внешний вид блогерши. "Я считаю, что в день свадьбы нужно выглядеть более элегантно", "Прогуливаться в таком наряде на виду со своей семьей уже чересчур", - написали одни. "А мне жутко нравится!", "Я бы хотела точно такое же платье на свадьбу", "Ты просто икона, я в восторге", - восхитилсь другие.