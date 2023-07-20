Редкие кроссовки Apple из 90-х выставили на продажу

На аукционе Sotheby's появилась редкая пара кроссовок Apple Computer Omega Sports, изготовленных специально для сотрудников компании в 1990-х годах. Стартовая цена лота составляет $50 тыс., сообщает портал Apple Insider, передает Day.Az.

Кроссовки Omega Sports были частью корпоративной одежды Apple, которая была представлена на Национальной конференции по продажам в середине 1990-х годов. Оказавшаяся в продаже спустя 30 лет пара была подарена ее владельцу, который решил выставить ее на торги.

Кроссовки выполнены в белом цвете и имеют дополнительные красные шнурки. На кроссовках заметны небольшие следы использования, однако обувь находится в хорошем состоянии. Omega Sports доступны в единственном размере 10,5 (US).

В марте 2020 года аналогичная пара обуви в хорошем состоянии была продана за $9,6 тыс., а редкий запакованный iPhone 2G с 4 ГБ встроенной памяти ушел с молотка за $190 тыс.