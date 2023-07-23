Блогерша нашла неожиданное применение средству для мытья посуды

Блогерша Тэй (фамилия неизвестна) нашла неожиданное применение средству для мытья посуды. Соответствующая публикация появилась в ее TikTok, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам инфлюэнсерши с никнеймом bookishtay16, она решила сэкономить и смешала шампунь со средством для мытья посуды и помыла полученной жидкостью голову. Затем она нанесла кондиционер для волос, высушила пряди и показала результат на камеру. В размещенном ролике видно, что вьющиеся локоны юзерши выглядят чистыми и ухоженными. "По-моему, выглядит очень хорошо!" - заявила она.

Подписчики оценили рекомендацию девушки в комментариях под постом. "Удивительно, но выглядит очень хорошо, я попробую", "Подумать не могла, что хороший очищающий шампунь все время был на моей кухне", "Это определенно хорошее очищающее средство, но для ежедневного ухода оно не подходит", - высказались они.