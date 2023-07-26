Марк Цукерберг получил синий пояс по джиу-джитсу перед боем с Маском

Перед боем с Илоном Маском основатель корпорации Meta Марк Цукерберг получил синий пояс по бразильскому джиу-джитсу. Об этом он рассказал в Instagram, передает Day.Az.

В своем посте миллиардер поблагодарил тренера Дейва Камарильо. "Вы отличный тренер, - написал он. - Тренируясь у вас, я столько всего узнал о борьбе и о жизни".

В бразильском джиу-джитсу синий пояс соответствуют первому уровню мастерства. Ниже него только белый пояс, который носят с первого дня обучения этому единоборству. Как правило, обладателям синего пояса приходится тренироваться не меньше двух лет, прежде чем у них появится шанс на получение следующего, фиолетового пояса.