Кристина Агилера примерила имитирующую сумку юбку

Американская певица Кристина Агилера примерила необычный наряд. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram.

На размещенных фото 42-летняя исполнительница показала фигуру в черной облегающей майке и имитирующей сумку Hermès Birkin розовой мини-юбке, украшенной множеством сияющих страз. Ее образ дополнили прозрачные босоножки на шпильках и солнцезащитные очки в тон верха.

Также визажисты сделали артистке макияж в стиле smoky eyes, а стилисты, в свою очередь, собрали ее волосы в пучок, выпустив несколько прядей.