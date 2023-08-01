https://news.day.az/popularblog/1585924.html Кристина Агилера примерила имитирующую сумку юбку - ФОТО
Кристина Агилера примерила имитирующую сумку юбку - ФОТО
Американская певица Кристина Агилера примерила необычный наряд. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram.
На размещенных фото 42-летняя исполнительница показала фигуру в черной облегающей майке и имитирующей сумку Hermès Birkin розовой мини-юбке, украшенной множеством сияющих страз. Ее образ дополнили прозрачные босоножки на шпильках и солнцезащитные очки в тон верха.
Также визажисты сделали артистке макияж в стиле smoky eyes, а стилисты, в свою очередь, собрали ее волосы в пучок, выпустив несколько прядей.
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