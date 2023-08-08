Блогерша показала как защитить одежду от пятен косметики

Блогерша Кристин Фернандес показала простой способ защитить одежду от загрязнений.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru, cоответствующая публикация появилась на ее странице в TikTok.

В начале видео пользовательница, чей блог насчитывает почти 547 тысяч подписчиков, продемонстрировала белый топ. На размещенных кадрах видно, что на его поверхности расположены пятна от косметики для макияжа. "Как не допустить этого? Мой друг, который увидел этот лайфхак в интернете, теперь хочет, чтобы я его попробовала и посмотрела, работает ли он", - сказала она.

После этого Фернандес сделала яркий макияж, взяла в руки чистый топ и обработала его лаком для волос. Дав средству немного высохнуть, она надела на себя данную вещь. После этого девушка показала на камеру результат. Видно, что на топе, а именно в зоне декольте, отсутствуют пятна. "Это потрясающе", - заявила она.