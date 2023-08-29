Камила Кабельо порадовала поклонников новым снимком

Кубино-американская певица Камила Кабельо поделилась с поклонниками снимками в купальнике. Соответствующие кадры появились на ее странице в Instagram.

26-летняя звезда, исполнившая главную роль в фильме "Золушка" 2021 года, позировала в саду в бикини черного цвета. На размещенных кадрах видно, что ее плавательный костюм покрыт блестящими стразами. При этом волосы знаменитости распущены и уложены волнами, а на лицо Кабельо нанесли макияж в стиле smoky eyes.

Фотограф запечатлел поп-исполнительницу лежащей на траве, а также стоящей у стены с книгой и мандарином в руках.