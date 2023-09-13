Блогерша поделилась рецептом домашнего средства для поддержания молодости и красоты

Блогерша по имени Линда с моложавой внешностью раскрыла секрет своей красоты.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru, соответствующая публикация появилась в ее TikTok-аккаунте, который насчитывает 135,1 тысячи подписчиков.

47-летняя инфлюэнсерша с никнеймом mamalindacooks продемонстрировала лицо, на котором отсутствуют мимические морщины и другие следы возрастных изменений. По ее словам, сберечь такой внешний вид ей помогает домашнее средство. "Перестаньте покупать дорогие тонеры - вместо этого используйте домашнюю ферментированную рисовую воду", - посоветовала она.

Юзерша рассказала, что для приготовления данного продукта она дважды промывает две чашки риса, а на третий раз оставляет крупу настояться в течение одной минуты. Затем полученный раствор пользовательница сети наливает в стеклянную банку и настаивает от одного до семи дней.

"А потом храните ее в холодильнике и все. Наслаждайтесь! Такая вода увлажняет, убирает раздражение, помогает уменьшить морщины и может осветлить темные пятна", - уточнила Линда, отметив, что рисовая вода может храниться в холодильнике два месяца.