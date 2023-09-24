Тиктокерша придумала бесплатный способ придать спальне более дорогой вид

Любительница уборки по имени Шэннон, ведущая блог на видеоплатформе TikTok, придумала бесплатный способ придать спальне более дорогой вид. На ее ролик обратило внимание издание The Sun, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Шэннон мечтала, чтобы подушки в ее спальне выглядели как в каталогах, но до недавнего времени у нее ничего не получалось. "У них не было этого воздушного ощущения роскоши", - объясняет она.

Девушка обнаружила, что добиться нужного эффекта можно и без замены подушек. "Все, что нужно было сделать, - поставить их вертикально", - рассказала она. По словам тиктокерши, благодаря этому можно прикрыть изголовье кровати.