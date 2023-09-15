Наряд звезды «Игры престолов» на показе описали интересной фразой

Пользователи сети описали наряд британской актрисы Мэйси Уильямс на открытии Недели моды в Лондоне фразой "продавщица сигарет". Соответствующие снимки и комментарии появились на Daily Mail.

26-летняя звезда, известная по роли Арьи Старк в сериале "Игра престолов", пришла на показ Vogue в черном приталенном мини-платье с поясом и белым воротником. Кроме того, наряд был оформлен разноцветной строчкой, пуговицами и разрезом на юбке. Также она надела шляпу с вуалью, прозрачные перчатки, облегающие шорты из сетки, прикрывающие колени, и серебристые туфли на каблуках.

Читатели оценили внешний вид знаменитости под публикацией. "О нет, почему?", "Она будто изо всех сил старается выглядеть ужасно", "Ей стоит поменять стилиста", "Выглядит как продавщица сигарет в столовой отеля 40-х годов", "У нее нет чувства стиля, смотрится крайне неудачно", - заявили юзеры.