Наталия Орейро поразила своих поклонников новым снимком

Уругвайская актриса и певица Наталия Орейро показала внешность без макияжа.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru, соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram.

46-летняя знаменитость поделилась с подписчиками видео в сторис. Так, звезда популярного телесериала "Дикий ангел" предстала перед камерой в белой кофте с пестрым принтом. На размещенных кадрах Орейро продемонстрировала естественный внешний вид, отказавшись от косметики.