https://news.day.az/popularblog/1599804.html Наталия Орейро поразила своих поклонников новым снимком - ФОТО
Наталия Орейро поразила своих поклонников новым снимком - ФОТО
Уругвайская актриса и певица Наталия Орейро показала внешность без макияжа.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru, соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram.
46-летняя знаменитость поделилась с подписчиками видео в сторис. Так, звезда популярного телесериала "Дикий ангел" предстала перед камерой в белой кофте с пестрым принтом. На размещенных кадрах Орейро продемонстрировала естественный внешний вид, отказавшись от косметики.
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