Эксперт рассказала какие вещи нужно забирать из номера отеля с собой

Эксперт по путешествиям назвала туристам две вещи в номере отеля, которые нужно и можно забирать себе, чтобы сделать полет домой максимально комфортным.

Как передает Day.Az со ссылкой на Турпром, об этом она записала видео и выложила его в TikTok.

Эксперт по путешествиям и генеральный директор медиа-агентства Travel Off Path из Канады Кашли Кучеран утверждает, что всего пара вещей может гарантировать комфортность полета домой из отпуска. В недавнем видеоролике TikTok она предложила забирать из гостиничных номеров тапочки и шапочки для душа. Как утверждает Кашли, отели ожидают, что гость заберет с собой тапочки в упаковке, поскольку после того, как он их наденет, отель уже никогда не сможет использовать их повторно. Кроме того, эксперт советует забирать мини-флаконы с шампунем, кондиционером, лосьонами и пакетики чая и кофе.

При перелете домой Кашли советует положить гостиничные тапочки в ручную кладь, а затем носить в самолете. Они намного удобнее и просторнее, чем обычная обувь, которая может показаться немного тесной, когда давление воздуха вызывает отек ног. Также это лучше, чем просто снимать обувь, поскольку тапочки защитят от грязи, которая могла скопиться в проходе или на полу в туалете.

"Если вам предстоит дальний перелет, большинство авиакомпаний предоставят вам носки. Но они очень тонкие, и поверьте мне, вы не захотите носить их в туалете. Если же вы взяли с собой гостиничные тапочки, вы можете в них уверенно ходить по самолету. А еще, чтобы вы знали, многие авиакомпании не предлагают тапочки в эконом- или даже бизнес-классе - только в первом", - пояснила Кэшли.

Вторая вещь, которую Кашли рекомендует забрать с собой, - это шапочка для душа. Однако она считает, что они нужны не для защиты волос, а из-за того, как их можно использовать для защиты обуви и одежды. "Это замечательный способ защитить грязную обувь от соприкосновения с остальной одеждой, особенно когда вы быстро переодеваетесь в аэропорту, и вам нужно положить ее в багаж. Шапочка закроет все грязные части обуви и спасет одежду", - сказала эксперт.

Советы девушки были тепло встречены и оценены в комментариях под видео. Один человек написал: "Я пилот, и эти лайфхаки гениальны, особенно про обувь". Другой добавил: "Я купил дешевые гостиничные тапочки оптом на Amazon. Они лучшие на рейсах и на Airbnbs". Третий сказал: "Я беру из гостиничного номера все, что бесплатно. Я всегда нахожу, как могу использовать это в крайнем случае. В конце концов, уборщица их просто выбрасывает".