Фитнес-тренер посоветовал четыре позы из йоги для пожилых людей

Фитнес-тренер Егор Ходырев рассказал о пользе йоги для пожилых людей. Его слова приводит "Чемпионат".

По словам Ходырева, зрелый возраст - идеальное время для того, чтобы начать заниматься йогой. Специалист посоветовал четыре асаны, чтобы стать активнее и восстановить баланс сил и энергии.

Ходырев предложил выполнять позу горы. Исходное положение - стоя, стопы вместе, вес распределен равномерно, прямые ноги напряжены. Верхней частью туловища нужно начать тянуться наверх. "В классическом варианте позы горы руки вытягиваются вверх над головой. Но можно сложить их на уровне груди либо опустить вниз по бокам туловища", - отметил тренер.

Также Ходырев рекомендовал делать позу кошка-корова. Исходное положение - на четвереньках, корпус ровно, руки вытянуты в локтях, ноги образуют прямой угол. "На вдохе прогните спину вниз, запрокидывая голову максимально вверх. На выдохе выгните спину вверх, толкая копчик под себя. Голову опустите вниз, пытаясь достать подбородком до груди. Живот втяните внутрь", - раскрыл правильную технику выполнения упражнения эксперт.

Далее Ходырев посоветовал выполнять позу уттанасана. Для этого необходимо встать со сдвинутыми стопами, опираясь на их внешние края. На вдохе нужно поднять руки, лопатки и плечи должны быть опущены. "На выдохе наклоняемся с прямой спиной, касаясь руками пола. Затем складываемся к ногам, перемещая ладони к стопам", - рассказал инструктор. Он добавил, что при необходимости можно немного согнуть колени.

Еще одна поза, которую предложил делать Ходырев, - поза воина. Исходное положение - стоя, руки вдоль тела, после чего одной ногой делается большой шаг вперед, передняя нога сгибается до прямого угла, задняя стопа немного разворачивается наружу. После этого нужно поднять руки и тянуться ими наверх.