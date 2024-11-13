Ирина Шейк прогулялась по улице в наряде известного бренда

Российская супермодель Ирина Шейк снялась в откровенном виде для люксового бренда Dolce & Gabbana. Как передает Day.Az, соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте.

Так, в новой фотосессии итальянского модного дома 38-летняя манекенщица прогулялась по улице в остроносых туфлях и прозрачном корсетном платье, оформленном кружевами. При этом на размещенных кадрах видно, что сквозь ткань наряда знаменитости просвечивают трусы с низкой посадкой.