https://news.day.az/popularblog/1706539.html Ирина Шейк прогулялась по улице в наряде известного бренда Российская супермодель Ирина Шейк снялась в откровенном виде для люксового бренда Dolce & Gabbana. Как передает Day.Az, соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте.
Ирина Шейк прогулялась по улице в наряде известного бренда
Российская супермодель Ирина Шейк снялась в откровенном виде для люксового бренда Dolce & Gabbana. Как передает Day.Az, соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте.
Так, в новой фотосессии итальянского модного дома 38-летняя манекенщица прогулялась по улице в остроносых туфлях и прозрачном корсетном платье, оформленном кружевами. При этом на размещенных кадрах видно, что сквозь ткань наряда знаменитости просвечивают трусы с низкой посадкой.
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