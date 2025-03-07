Пожилым людям посоветовали полезный способ справиться с бессонницей

Силовые тренировки помогут справиться с бессонницей в пожилом возрасте, посоветовали эксперты по сну.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом полезном способе пишет Daily Mail.

Как отмечает агентство, ученые медицинского факультета Университета Махидол в Бангкоке (Таиланд) проанализировали 24 клинических испытания, в которых приняли участие более 2045 добровольцев в возрасте 60 лет и старше. Результаты показали, что при использовании стандартной шкалы оценки сна и его качества силовые упражнения с отягощениями оказались в два раза эффективнее в борьбе с бессонницей, чем аэробные нагрузки.

По мнению экспертов по сну, способность пожилых людей засыпать значительно улучшается именно благодаря наращиванию мышечной массы, которое происходит с помощью силового тренинга, а не традиционных для старшего возраста пилатеса, йоги или пеших прогулок.