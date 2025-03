111-летняя британка раскрыла секрет своего долголетия

111-летняя британка Хильда Лак раскрыла секрет своего долголетия. Об этом сообщает Need To Know, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Жительница Великобритании родилась в 1914 году в графстве Кент. После начала Первой мировой войны семья Лак переехала в Шотландию, где отец трудился на верфи. Во время Второй мировой Хильда работала сварщицей на верфи в городе Чатем. Там же она познакомилась со своим будущим супругом. Они переехали в город Рэйнхэм и стали родителями двоих сыновей.

Сейчас Лак живет в том же доме, где проживала с мужем. Несмотря на возраст, женщина полностью самостоятельна. Причинами своего долголетия Хильда назвала любовь к шоколаду и чтению любовных романов. Кроме того, долгожительница никогда не курила и не употребляла алкоголь.

По данным Need To Know, Лак находится на шестом месте в рейтинге самых пожилых жителей Великобритании. Первое место занимает Этель Мэй Кейтерем, которой в августе 2024 года исполнилось 115 лет.