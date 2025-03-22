Женщина отправила брата в магазин и разбогатела

В США женщина доверила брату покупку лотерейного билета и выиграла один миллион долларов (81 миллион рублей). Об этом сообщает UPI, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Жительница штата Калифорния, представившаяся как Дж. Гарсия, рассказала, что ее брат всегда был большим поклонником лотерей. Время от времени она давала ему деньги, чтобы он купил билет и для нее. В середине марта она в очередной раз дала брату денег и отправила в магазин. Вскоре мужчина позвонил ей и сказал, что купил билет за пять долларов (408 рублей).

Гарсия была уверена, что выигрыш будет ничтожным, и попросила родственника самостоятельно проверить билет. "Кажется, ты выиграла", - сообщил ей брат по телефону. Оказалось, что американка разбогатела на миллион долларов.

Гарсия поверила в свою удачу, только когда принесла билет в офис лотереи, где ей подтвердили выигрыш. Американка заявила, что потратит деньги на новый дом. Кроме того, она собирается купить брату новую машину.